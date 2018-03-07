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غزة - الرسالة نت

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الاستكمالية لاختيار حجاج بيت الله الحرام للعامين الجاري والمقبل.

وأجريت قرعة الحج بقاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة، برعاية وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، وبحضور أصحاب شركات الحج والعمرة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لمنطقة جباليا والمحافظة الوسطى، نظرا لانتهاء أعداد المسجلين فيها.

وكشفت الوزارة أن عدد المسجلين من منطقة جباليا 2362 حاج والمحافظة الوسطى 3999 حاج.

وبينت الوزارة أن حصة منطقة جباليا لهذا العام 183 حاج علما بأن حصتها الأساسية 274 حاج، وذلك نظرا لوجود أعداد مسجلة في الاعوام السابقة.

فيما كانت حصة المحافظة الوسطى 218 حاج لهذا العام علما بأن حصتها الاساسية 357 حاج.