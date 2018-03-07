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الرسالة نت - ترجمة مؤمن مقداد

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المستويين السياسي والأمني في الكيان" الإسرائيلي" ناقشا مؤخرا معلومات حول صحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (83 عامًا) وأدائه، مشيرة إلى أن تدهورا طرأ على صحة عباس خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية يسير بصورة جيدة، "إلا أن إسرائيل تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما قد يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حاليًا".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن عباس "قلص في العام الأخير ساعات عمله، كما أن الأشخاص الذين يعملون معه قالوا إنه بات عصبيا، قليل الصبر، ويتخاصم مع مساعديه ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية".

وذكرت أنه "كلما ساءت حالته الصحية فإنه سيبدأ تصاعد التنافس على تولي السلطة وسط مرشحين كثر يطمحون بهذا المنصب".

ونبهت إلى أن نحو 10 سياسيين ورجال أمن في السلطة يعدّون أنفسهم ملائمين لخلافة عباس، وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان وصولهم إلى السلطة.

وأوضحت "هآرتس" أن "إسرائيل قلقة من نشوء عدم استقرار خلال هذه الفترة، عندما يتجلى بأن فترة عباس قريبة من نهايتها، وهناك مخاوف بأن يؤثر التوتر الداخلي كثيرًا على مدى ضبط النفس الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للجم أي هجمات ضد الجيش الإسرائيلي وضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية".