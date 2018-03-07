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الرسالة نت - وكالات

وجّه النادي الأهلي المصري, رسالة شديدة اللهجة للجماهير المشاغبة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مونانا الجابوني بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مناوشات قد حدثت في ملعب "القاهرة" بين رجال الأمن وأفراد من جماهير الأهلي أثناء مباراة مونانا التي انتهت (4-0) للأهلي, بذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات إذاعية مصرية: "كل من أخطأ في مباراة مونانا من جماهيرنا سيتعرض للحساب الشديد".

وأضاف: "لن يفلت أحد من العقاب، نملك بيانات المشجعين بالكامل من خلال نظام التذاكر الإلكتروني، من تسبب بالشغب ستتم محاسبته".

وتابع: "هناك قانون للشغب سيتم تطبيقه، نسعى دائما للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي، لكن أيضا يجب عليها أن تكون ملتزمة".

واختتم: "نشكر كل من ساهم في تنظيم المباراة وخروجها بالشكل اللائق، لن نترك أي خطأ يمر مرور الكرام، نريد الوصول للعالمية".