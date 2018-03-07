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غزة - الرسالة نت

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, إقامة بعض لقاءات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الممتازة, دون جماهير, للحد من ظاهرة إلقاء الألعاب النارية خلال المباريات.

وأوضح الاتحاد أن لقاء خدمات الشاطئ واتحاد الشجاعية سيجري دون جمهور على ملعب فلسطين بغزة, فيما سمح بحضور 20 شخصا فقط من مجلسي إدارة شباب جباليا والهلال على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, علما أنها دون جمهور أيضا.

وبخصوص مباراة الأهلي وغزة الرياضي, فستجري بغياب الجمهور على ملعب فلسطين بغزة, مع السماح بحضور 50 شخص من مجلسي إدارة الناديين.

أما في دوري الأولى, فقد تقرر نقل مباراة الزيتون وبيت لاهيا إلى ملعب فلسطين, مع حرمان جماهير الأخير من حضور اللقاء, وتخصيص المدرج الشرقي لجماهير الأول.