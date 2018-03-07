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غزة - الرسالة نت
صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد نهاية الجولة التاسعة عشرة من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى.
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
- إيقاف لاعب الهلال إحسان أبو دان مباراتين رسميتين متتاليتين, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب الجلاء ياسر الغول مباراتين رسميتين متتاليتين, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب التفاح المهدي حجازي مباراتين رسميتين متتاليتين, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف مدرب المجمع الإسلامي هاني المدهون مباراتين رسميتين متتاليتين.