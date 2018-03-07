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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية 12 مواطنًا، واستدعت أسيرًا محررًا، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية، بينهم مضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني.

ففي الخليل، اعتقلت أجهزة السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين مالك قفيشة، فيما استدعى جهاز الوقائي في بيت لحم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الطالب في جامعة القدس خليل كنعان للمقابلة صباح اليوم.

وفي سياق متصل، اعتقل الوقائي في طولكرم كلًا من حسنين عيسى، ومروان لافي، وأسامة لافي، ويحيى أبو معمر، ومحمد أبو معمر، وإبراهيم أبو معمر، وصالح أبو ربيع، وإسماعيل أبو معمر، ومحمود أبو معمر، ويوسف أبو معمر، وعدي أبو زهري، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية رفضاً لمشروع شركة سند، حيث جرى توقيفهم على ذمة المحافظ، وأعلنوا منذ اللحظة الأولى إضرابهم عن الطعام.

كما تواصل مخابرات السلطة في طولكرم اعتقال الأسير المحرر صديق عودة من بلدة صيدا لليوم الـ 16 على التوالي في سجن أريحا المركزي، ولا تسمح لأهله ومحاميه أو أي جهة حقوقية بزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.