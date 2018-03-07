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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اختطفت قوة خاصة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، طالباً في جامعة بيرزيت برام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية اختطفت رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر الكسواني من داخل باحات الجامعة.

وأوضحت أن القوة دخلت إلى الجامعة في حافلة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

يشار إلى أن الطالب عمر الكسواني رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، ويدرس تخصص العلوم السياسية، وهو من بلدة بيت اكسا بقضاء القدس المحتلة، وقد اعتقل مرات سابقة لدى قوات الاحتلال وأجهزة السلطة.

صورة أثناء الاعتقال



