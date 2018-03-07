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رام الله-الرسالة نت

اعتبر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان ما حدث من اقتحام قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني حرم جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة واعتقال رئيس مجلس الطلبة فيها عمر الكسواني تحت تهديد السلاح صورة من صور الغدر المحظور في القانون الدولي الإنساني.

وقال المرصد في بيان وصل لها، مساء الأربعاء، إن قوة إسرائيلية خاصة تنكرت عصرًا بزي مدني للدخول إلى حرم جامعة بيرزيت واعتقلت رئيس مجلس طلبة الجامعة "عمر الكسواني" تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أنه وعند اكتشاف الطلبة في الجامعة أمر القوة الإسرائيلية قامت بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.

ونقلت عن عضو مجلس الطلبة السابق في الجامعة يحيى علوي أفادته: بأن "القوة تنكرت بزي مدني على هيئة صحفيين، وتحدثوا مع الكسواني بادعاء رغبتهم إجراء مقابلة صحفية معه، ثم كشفوا عن أسلحتهم وانهالوا عليه بالضرب، واقتادوه معهم بقوة السلاح".

وعلقت المتحدثة باسم المرصد "سارة بريتشت" على الحادثة بالقول: "إن هذا الفعل يمثل صورة من صور الغدر المحظور في القانون الدولي الإنساني".

وذكرت أن المادة 27 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف واضحة أشد الوضوح باعتبارها أن أسر الشخص عبر أفعال يكون القصد منها استثارة ثقته كالتظاهر بوضع الشخص المدني مع تعمد خيانة هذه الثقة يعد محظورًا".

وأضافت بريتشت: "ليس هذا فقط، بل يمثل هذا الفعل كذلك خرقًا للطابع المدني للجامعات والمنشآت التعليمية، سيما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية حرم الجامعة، إذ دخلت قبل ذلك فيه بشكل مسلح عدة مرات وصادرت مواد إعلامية للحركات الطلابية في الجامعة ومعدات وأجهزة كمبيوتر".