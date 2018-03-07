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الجزائر-الرسالة نت

التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله اليوم الأربعاء نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك في العاصمة الجزائرية الجزائر، وبحثا آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واطلع رئيس الوزراء نظيره القطري خلال اللقاء على آخر الانتهاكات الاسرائيلية، خاصة استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وهدم البيوت بعديد المناطق الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات حكومة الاحتلال بحق القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وبحث الحمد الله مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة ايفاد المدرسين والايادي العاملة الفلسطينية لقطر، مثمنًا الدعم القطري المستمر لفلسطين، لا سيما دعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.