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غزة- الرسالة نت

ثمنت حركة حماس حديث وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان أمام مجلس جامعة الدول العربية، والتي أكد فيها على موقف بلاده أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هذه المواقف تعكس أصالة الأمة ونقاءها وحبها لفلسطين، قضيتهم المركزية.

ودعا برهوم إلى المزيد من هذه المواقف الشجاعة والجريئة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية العنصرية المتطرفة.

كما دعا إلى حشد كل طاقات الأمة لدعم عدالة القضية الفلسطينية.

وأكد القطان في حديثه أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأنها تأتي في أولوية اهتمامات المملكة في أي نقاشات للوضع العربي داخليا وخارجيا، وعلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.