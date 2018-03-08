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غزة - الرسالة نت

توّج فريق جامعة الأزهر بلقب بطولة "القدس عاصمة الشباب" لخماسيات كرة القدم لمؤسسات التعليم العالي، التي نظمتها جامعة الإسراء بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد تغلبه على الجامعة الإسلامية بركلات الترجيح (3-2), عقب التعادل (2-2) في الوقت الأصلي, من المباراة النهائية على ملعب نادي المشتل بغزة.

وحضر المباراة النهائية د. أحمد الوادية مدير العلاقات العامة والدولية بجامعة الإسراء، وأ. مؤمن العزازي مسؤول قسم النشاط الرياضي بالجامعة الإسلامية, وأ. نبيل أبو سرية من المنتدى الأكاديمي الفلسطيني, وم. إيهاب أبو الخير المشرف العام على البطولة, وأ. مصطفى دياب رئيس الأنشطة الطلابية في الإسراء, وأ. عبد الرحمن السويطي من العلاقات العامة، وسعيد النزلي مدير ملعب المشتل, وأعضاء اللجان الفنية والإعلامية للبطولة.

وسجل هدفي الأزهر نائل شاهين, ومحمود سلمي, بينما أحرز هدفي الإسلامية إبراهيم الرنتيسي, وميمنة الناجي, قبل أن يحسم الأول اللقب لمصلحته بركلات الترجيح (3-2).

وفي نهاية المسابقة, حصل منتخب الأزهر على كأس المركز الأول, تاركا الوصافة للإسلامية, ونال كل من محمود سلمي (الأزهر) لقب الهداف برصيد 4 أهداف, وهاشم جودة (الإسلامية) جائزة أفضل حارس, وتم تكريم الحكام أدهم عبد العال, وهلال شبات, وفراس الزعانين.

يشار إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها جامعة الإسراء دعما لمدينة القدس عاصمة فلسطين.