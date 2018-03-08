تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

يستهدف نادي يوفنتوس ضم الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إنجليزية.

وتراجع دور مارسيال مع اليونايتد، وابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمام التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي.

وقالت صحيفة "تايمز" الإنجليزية, إن يوفنتوس أبدى اهتمامه بضم اللاعب، في ظل سعيه لتدعيم خط هجومه الذي يعاني من نقص عددي واضح هذا الموسم.

وأوضحت "تايمز", أن إدارة يوفنتوس متفائلة بحسم الصفقة، إذ ينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد بختام الموسم المقبل، وقد يتجه النادي الإنجليزي لبيعه من أجل الاستفادة المالية.

يشار إلى أن مارسيال شارك مع مانشستر يونايتد في 38 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة 10 آخرين.