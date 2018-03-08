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غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجة مئوية.

وتابعت، في ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد السبت غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.