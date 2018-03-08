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الدوحة - الرسالة نت

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما تحدث به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الأزمة الخليجية أخيرا يؤكد انشغال المسؤولين السعوديين بهذه القضية، بدليل تكرار ذكرها في لقاءاتهم وتصريحاتهم، على عكس ما يروجون من عدم اهتمامهم بها.

واستغرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن لتشبيه الأزمة الخليجية بالأزمة بين الولايات المتحدة وكوبا واستعمال مصطلحات عفا عليها الزمن، مؤكدا في تصريح للصحافة أن الدول لا تقاس بحجمها، "فقد نكون دولة صغيرة، ولكن أصحاب عقول وقلوب كبيرة تهتم بمواطنيها والمقيمين بها".

وأكد الوزير القطري أن هناك دولا كبيرة و"لكن قلوبهم وعقولهم صغيرة وضيقة الأفق"، منشغلة بالتآمر وبث عدم الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد وصف حصار دولة قطر في لقاء جمعه مع الإعلاميين المصريين المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة قبل أيام بأنه "قضية تافهة جدا"، وقارن سياسة دول الحصار الأربع مع قطر بسياسة أميركا تجاه كوبا.