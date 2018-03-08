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الرسالة-محمود فودة

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة استعدادتها لموسم الحج للعام الحالي، بإجراء قرعة جديدة لمنطقتي جباليا والوسطى، فيما تنتظر طواقم الوزارة تشغيل معبر رفح البري لسفر البعثات الإدارية لتجهيز أماكن سكن حجاج غزة البالغ عددهم 2510 حاجا وحاجة.

وأجرت الوزارة أمس الأربعاء قرعة منطقتي جباليا والوسطى والتي بلغت فيها الأعداد المسجلة للحج 6361 مواطناً، فيما سيتم اختيار 1032 حاجاً فقط لمدة عامين(2018-2019.(

وفي المقابل، ينتظر آلاف المواطنين من بقية محافظات قطاع غزة فتح باب التسجيل للحج، منذ إجراء القرعة عام 2013، فيما ستكون القرعة الجديدة في القطاع لموسم 2021، بعد الانتهاء من الأسماء المسجلة في الرقم الوطني المتسلسل وفقاً للقرعة السابقة.

وقال وكيل الوزارة حسن الصيفي في تصريح لـ "الرسالة"، أن قرعة اختيار الحجاج لمنطقتي جباليا والوسطى فقط، بسبب استنفاد الحجاج المسجلين ضمن الرقم الوطني المتسلسل الذي تم تنسيقه وفقاً لقرعة عام 2013، وحفاظا على أخذ المنطقتين لحصتهم خلال العامين الحالي والمقبل، حيث جرى فتح التسجيل لهاتين المنطقتين فقط، وسجل 3999 في الوسطى، و2362 في جباليا.

وأوضح الصيفي أن الذي خرج نصيبهم في القرعة لعام 2018 في المحافظة الوسطى 218 حاجا وحاجة، وفي جباليا 183 حاج وحاجة، وبذلك يكون العدد الإجمالي 401 حاج وحاجة، وفي العام المقبل سيكون نصيب المنطقة الوسطى 357 حاجا وحاجة، فيما سيكون نصيب منطقة جباليا 274 حاج وحاجة، ليصبح العدد الإجمالي 631 حاجا وحاجة.

وأكد أن الأسماء المسجلة لدى الوزارة ضمن الرقم الوطني المتسلسل ستنتهي بموسم 2021، وسيجري فتح باب التسجيل مجددا والدخول في القرعة عام 2021 لكافة المناطق، مشيرا إلى أن الرقم الوطني المتسلسل سيتبقى فيه 1800 حاج وحاجة من مدينة غزة فقط، مشيرا إلى إمكانية دخول سكان غزة في تلك القرعة التي سيجرى تنفيذها 2021.

وبخصوص الزيادة في أعداد الحجاج لهذا العام وفقا لمعلومات سابقة بإضافة السعودية 500 حاج من غزة ومثلهم من الضفة، أوضح الصيفي أن الزيادة المتوقعة من الأعداد ستكون للأسماء ضمن الرقم الوطني المتسلسل، مشيرا إلى أن الذين لم تخرج أسماؤهم في القرعة التي جرت أمس الأربعاء، ليس لهم حقوق لدى الوزارة، وعليهم الدخول في قرعة 2021 التي ستكون مفتوحة للجميع.

وكشف الصيفي أن الوزارة في انتظار تشغيل المعبر خلال الأسابيع المقبلة، لتتمكن البعثة الإدارية من السفر للسعودية للبدء في استئجار السكن وتجهيز الأوضاع في مكة المكرمة لاستقبال حجاج قطاع غزة البالغ عددهم 2510 حاجا وحاجة.

وحول التنسيق مع وزارة الأوقاف برام الله، أكد الصيفي أن العلاقة جيدة، وأمور التنسيق لملف الحج تسير بشكل جيد مع الزملاء في رام الله، مشيرا إلى أن لدى الوزارة تجربة جيدة مع الوزير يوسف ادعيس في هذا الملف، والاستعدادات جارية على قدم وساق ليخرج الموسم الحالي بأفضل صورة تليق بحجاج فلسطين.

وطمأن الصيفي حجاج غزة بأن الوزارة لن تدخر جهدا في تجهيزات الموسم الحالي، وأن تسير رحلات الحج بالشكل المناسب الذي يضمن راحة الحجاج وسلامة وصولهم وعودتهم لأرض الوطن.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف قد شددت على أن أنه في حال خروج اسم الحاج في القرعة لا يجوز له التأجيل للأعوام القادمة أو الاستبدال أو التنازل للغير.

وفي المقابل، قال عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة بغزة إن كافة المسجلين في منطقتي جباليا والوسطى دفعوا مبلغ وقدره 1000 دينار، أما من حالفه الحظ في قرعة العام الحالي فسيبقى المبلغ في البنك لاستكمال إجراءات الحج، أما من لم يحالفه الحظ أو خرج اسمه للموسم المقبل في 2019 فسيتم سحب المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية.

وأوضح أبو مذكور في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن تكلفة الحج الإجمالية لهذا العام لم تحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيجري تحديدها بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحجاج من استئجار السكن والغرف وكافة الحجوزات للسفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي تفاصيل قرعة الوسطى وجباليا، أوضح أبو مذكور ان نصيب جباليا كان 183 للعام الحالي، و274 للعام المقبل، فيما كان مخيم البريج 65 حاجا للعام الحالي و61 للعام المقبل، و28 حاجا من مخيم المغازي العام الحالي، و38 العام المقبل، و40 حاجا من دير البلح العام الحالي، و112 العام المقبل، فيما كان نصيب مخيم النصيرات 88 حاجا العام الحالي و146 العام المقبل.