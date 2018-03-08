تصغير الخط تكبير الخط

أديس أبابا- الرسالة نت

أبلغت مسؤولة الإعلام بالسفارة الإماراتية في أديس أبابا مراسلة الجزيرة بقرار وفد الإمارات عدم السماح للجزيرة بتغطية اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا والإمارات التي بدأت أمس الأربعاء بمحادثات بين وزيري خارجية البلدين.

وكانت الجزيرة قد تلقت دعوة من الخارجية الإثيوبية لتغطية فعاليات الاجتماع، لكن الفريق فوجئ باحتجاج الجانب الإماراتي بقوله إن الدعوة التي قدمت للجزيرة من الجانب الإثيوبي لا تعني الإمارات.

ورفض الجانب الإماراتي بدء الاجتماع قبل مغادرة فريق الجزيرة.

وقد عُـقد بعد ذلك اجتماع اللجنة المشتركة الإثيوبية الإماراتية الذي سادت فيه خلافات كثيرة بشأن الأوضاع في الموانئ الجيبوتية والصومالية، والعلاقات مع مصر وإريتريا.