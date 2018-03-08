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غزة- الرسالة نت

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، تلقّيها دعما ماليا من اليابان بقيمة 23.5 مليون دولار، ستخصص للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الوكالة، في بيان وصل الرسالة نت نسخة عنه إنّ "الحكومة اليابانية قدّمت تبرّعا بقيمة 23.5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)".

وأضاف البيان أنه "سيتم تخصيص المبلغ لبرامج الأونروا في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء أقاليم عمليات الأونروا".

ولفت إلى أنه "سيكون لهذا التبرع الياباني أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر في الشرق الأوسط".

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها.

وحتى قبل تجميد الدعم الأمريكي، سبق وأن أعلنت "الأونروا" أن التبرعات المالية التي تحصل عليها من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وحاليا، تقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها.