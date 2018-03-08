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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أصدر اليوم الخميس قاضي المحكمة العليا (الإسرائيلية) نيل هيندل أمراً يقضي بعدم إعادة جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة الذي قُتل على يد البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي قبالة ساحل غزة.

وقال موقع "0404" العبري أن القرار يسري حتى تعقد جلسة المحكمة يوم الثلاثاء 13 مارس.

وأضاف أن القرار جاء بعد التماس من عائلة ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي هدار غولدين التي تأسره حركة حماس في غزة قدمته أمس بعد طلب الدولة لإطلاق سراح أبو ريالة.

وبيّن الموقع أن القرار يعد أمرا أخلاقيا للحكومة الإسرائيلية أكثر من كونه أمرا قانونيا والتي تطالبها عائلة غولدين بالتوقف عن منح الجوائز والهدايا لحركة حماس بينما تحتجز الجنود والمدنيين بطريقة غير قانونية.