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الرسالة نت - وكالات

أعلن مجلس مدينة "هويلفا" اليوم الخميس، أن أقدم نادي كرة قدم في إسبانيا، سيتم بيعه مقابل 1 يورو فقط.

ووفقا لمجلس مدينة هويلفا، فإن نادي ريكرياتيفو دي هويلفا، سيباع مقابل واحد يورو لسداد الديون المتراكمة عليه.

وتوصلت إحدى الشركات لاتفاق مع مجلس مدينة هويلفا، على شراء جميع أسهم النادي مقابل يورو واحد.

واحتفل نادي ريكرياتيفو بالذكرى 128 لتأسيسه في ديسمبر الماضي، إلا أنه يعاني من زيادة الديون بشكل كبير.

وبلغت ديون ريكرياتيفو المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني, 7 ملايين و600 ألف يورو، لكن تم سداد هذه الديون ضمن عملية البيع إلى الشركة.