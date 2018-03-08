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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع العشرين من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة ثلاثة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف شباب رفح منافسه الصداقة على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, بينما يلتقي الأهلي مع غزة الرياضي على ملعب فلسطين في غزة.

أما في الأولى, فيلعب جمعية الصلاح مع منافسه التفاح على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

تعويض وأمل

ويترقب شباب رفح نظيره الصداقة على أحر من الجمر, في مباراة قوية بين الطرفين الطامحين لاقتناص النقاط الثلاث.

ويدخل "الزعيم" (السابع 25 نقطة) المواجهة واضعا أمامه الفوز فقط ولا شيء غيره, حال أراد مراضاة جماهيره مع مديره الفني أمين عبد العال, خاصة بعد موجة الغضب الكبيرة التي أصابت الجميع إثر الخسارة القاسية أمام اتحاد الشجاعية (0-4) الأسبوع الماضي.

أما الصداقة (الثاني 35 نقطة), فيمنّي نفسه بتحقيق الانتصار برفقة مدربه سامي الشنطي, على أمل تأجيل تتويج شباب خانيونس هذه الجولة لو تعثر أمام جاره الاتحاد السبت المقبل, علما أنه تعثر أمام الهلال بالتعادل (0-0) مؤخرا.

تعديل المسار

وفي موقعة مهمة ومصيرية على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب الأهلي لتحدي منافسه غزة الرياضي.

ويأمل الأهلي (الحادي عشر وقبل الأخير 16 نقطة) أن يظهر بصورة قوية في اللقاء, لأجل لإنعاش آماله بالخروج من القاع, كونه قدّم عروضا جيدة في العديد من لقاءات مرحلة الإياب مع مدربه توفيق الهندي, علما أنه خسر لقاءه الأخير أمام شباب جباليا (2-3).

في المقابل, لا يملك "العميد" (الخامس 26 نقطة) أي حافز حقيقي في اللقاء, لا سيما بعد خروجه من صراع المنافسة على اللقب من جهة, وتأمين وضعه في جدول الترتيب من جهة أخرى, وهو ما دفع غسان البلعاوي لإعلان استقالته من تدريب الفريق, عقب الهزيمة من شباب خانيونس (0-2) الأسبوع المنصرم.

صراع الأولى

وفي منافسات دوري الدرجة الأولى, تجري مباراة معنوية بالنسبة لجمعية الصلاح وحاسمة لضيفه التفاح.

ولا تعني المباراة كثيرا للصلاح (الثاني عشر والأخير 13 نقطة), كونه هبط للدرجة الثانية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام خدمات دير البلح (2-4), إلا أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للتفاح (الثامن 24 نقطة) الذي خرج من صراع المنافسة على الصعود للممتازة, ويطمح لتأمين نفسه في جدول الترتيب, خاصة بعد الخسارة أمام خدمات المغازي (1-3) مؤخرا.