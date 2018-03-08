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الرسالة نت - وكالات

اشتعل الصراع على لقب الحذاء الذهبي في البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعد استعادة النجم ليونيل ميسي موقعه الطبيعي في صدارة القائمة، وتعادله مع ثلاثة لاعبين آخرين بعدد الأهداف في الدوريات.

ويملك ميسي 24 هدفا ليخطف صدارة الهدافين في أوروبا مجددا, بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول, وأدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان, وهاري كين لاعب توتنهام, وجميعهم لديه 48 نقطة في صراع الحذاء الذهبي.

ويأتي شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو خامسا، بعدما سجل 23 هدفا, ويملك 46 نقطة في صراع الهدافين هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع تقدم المراحل في جميع الدوريات الأوروبية، خاصة أن الجولات الأخيرة تشهد ارتفاع مستوى العديد من النجوم, الذين يبذلون مجهودا إضافيا لهز الشباك.