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الرسالة نت - وكالات

تعرض لاعب أرسنال الشاب أينسلي مايتلاند نايلز إلى هجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, عقب نشر وسائل إعلام إنجليزية قصة والدته المهددة بالعيش في الشارع.

وتحدثت غول نايلز والدة أينسلي عن ظروفها القاسية لصحيفة "صن" الإنجليزية، وقالت إنها اضطرت منذ أشهر للعيش في مخزن معدني لا تتعدى مساحته 25 مترا, دون أن تتلقى أي مساعدة من ابنها الذي يتقاضى مع أرسنال أكثر من أربعين ألف دولار أسبوعيا.

وذكرت غول لـ"صن" أنها بدأت العيش في المخزن منذ نحو 3 أشهر عقب تدهور علاقتها مع ابنها البالغ من العمر "20 عاما", والذي تقدر قيمته التسويقية بأكثر من عشرين مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الشاب يعيش مع شقيقه في شقة في شمال لندن, تقدر قيمتها بأكثر من 950 ألف دولار.

وتضاعفت معاناة الأم بعد نشر قصتها، إذ أكدت الشركة المؤجرة للمخزن أنها قد تطردها إلى الشارع, لأنها خالفت بنود العقد التي لا تسمح باستخدام المخزن للسكن.

وعن أسباب هذه الوضعية، أوضحت نايلز أنها دخلت في خلاف مع مسؤولي أرسنال عام 2015 بشأن مستقبل ابنها، وبيّنت أن أطرافا نصحت اللاعب بالابتعاد عنها تجنبا للمشاكل.

وأثارت القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض النجم الشاب لهجوم كبير من العديد من المتابعين, الذين أطلقوا عليه أوصافا مختلفة بسبب تنكّره لوالدته.

وتهاطلت التعليقات على منشور سابق في حساب اللاعب على موقع "تويتر"، ونصح أغلب المعلقين أينسلي بإصلاح خطأه والاهتمام بوالدته, التي عانت لتنشئته, خاصة أنها لم تكن تملك موارد مالية كافية بحكم عملها في مجال رعاية الأطفال.

وفيما لم يبد اللاعب ردّ فعل على التقارير المنشورة, نقلت صحيفة "ميرور" عن مقربين منه قولهم إن نايلز لا يعلم بأن والدته تعيش في مخزن، وأكدوا أنه أرسل أموالا لها في السابق وسيستمر في تقديم المساعدة لها.