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الرسالة نت - وكالات

اعتقلت السلطات المحلية في بوروندي، اثنين من كبار المسؤولين بالدولة، عقب اتهامهما بالتآمر على بيير نكورونزيزا رئيس الدولة، بعد تعرضه للالتحام القوي والعنيف خلال مباراة كرة قدم شارك فيها قبل نحو شهر.

وذكرت وكالة "فرانس برس", أن نكورونزيزا خاض في فبراير الماضي، مباراة مع فريق كرة القدم الخاص به، والذي يدعى "هاليليوا إف سي" أمام فريق من مدينة "كيرومبا" الواقعة شمالي البلاد.

وأوضحت "فرانس برس", أن سيرياك نكيزاباهيزي وميشيل موتاما المسؤولين في بلدية "كيرومبا"، دعّما صفوف فريقهما بلاعبين لاجئين من الجارة الكونغو.

وأكدت أن اللاعبين تدخلوا بعنف ضد الرئيس أكثر من مرة خلال المباراة، وأسقطوه أرضا, ما أثار غضبه, بعدما تعرض لحرج شديد.

وعقب اللقاء بأسابيع, جرت محاكمة نكيزاباهيزي وموتاما, ووجّهت لهما تهمة "تدبير مؤامرة ضد رئيس البلاد"، وتم إيداعهما السجن يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن نكورونزيزا الذي يحكم بوروندي منذ "13 عاما", يعشق كرة القدم، ودأب على لعب المباريات أسبوعيا، كما أنه أستاذ سابق في رياضة الجمباز.