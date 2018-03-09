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الرسالة نت-ترجمة خاصة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الليلة، عن حدوث إطلاق نار من سيارة مسرعة على قوة (إسرائيلية) قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أن منفذي إطلاق النار، انسحبوا باتجاه مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. ولفتت إلى أنه لم تسجل أي إصابات في الحادثة.

واستنفرت قوات الاحتلال في المنطقة، وبدأت بإجراء عمليات تمشيط في المكان بحثاً عن مطلقي النار.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلس بشكل كامل بحجة إطلاق النار وهي حواجز (حوارة، زعترة وتضمن تفتيش مركبات الخارجين من نابلس وأزمة حتى دوار بيتا، حاجز دير شرف، حاجز بيت فوريك فيما يطلب الجيش من المواطنين المتواجدين على الحاجز بالعودة الى مدينة نابلس).