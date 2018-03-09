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غزة - الرسالة نت

اختتمت منافسات الدور الأول من بطولة "القدس" للناشئين مواليد 2004, التي تنظمها دائرة الرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة على ملاعب نادي الهلال شمال غزة, برعاية حركة "حماس".

وتصدر الهلال المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط, بينما جاء الأهلي وصيفا بـ3 نقاط, والرضوان ثالثا دون نقاط.

أما المجموعة الثانية, فقد حصل الصداقة على المركز الأول برصيد 6 نقاط, واحتل شباب جباليا المركز الثاني بـ3 نقاط, وأنهى الشجاعية المسابقة في المركز الثالث دون نقاط.

وفي نصف النهائي, سيلعب الهلال مع شباب جباليا, والصداقة مع الأهلي في السادس عشر من مارس الجاري.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على البطولة تتكون من محمد أبو عيطة رئيسا, وعضوية كل من محمود مسعود، وإياد الجيش، وأحمد الخطيب.