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نابلس-الرسالة نت

أفرج الاحتلال الخميس، عن الأسير سامي أبو حمادة من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال لمدة ١٥ عاما.

واعتقل أبو حمادة في مارس عام 2003، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على خلفية نشاطه بكتائب شهداء الأقصى.

كما أفرج الاحتلال عن الأسير محمد مازن دويكات، من منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال دويكات في ديسمبر عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 16 شهرا وغرامة مالية قدرها 5000 شيكل.

يذكر أن دويكات أصيب خلال اعتقاله بضعف شديد في بصره، نتيجة الإهمال الطبي، ورفضت المحاكم الإسرائيلية الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي.