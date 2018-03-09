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القدس المحتلة-الرسالة نت

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون الخميس سلوك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ظل التحقيقات بشبهات الفساد التي تحوم حوله، واتهمه أنه حاول السيطرة على إذاعة الجيش الإسرائيلي.

واعتبر يعالون في مقابلة أجراها مع "إذاعة الجيش" اليوم أن "الإسرائيليين يعيشون رهن صراع نتنياهو الهادف للحفاظ على موقعه السياسي".

وأضاف: "من المنظور العام، انتهى بنيامين نتنياهو سياسيًا، لأنه انحرف عن الطريق الصحيح، ويدفع الدولة بأكملها للانحراف عن مسارها".

ووصف يعالون أداء السياسيين الإسرائيليين حيال سياسات نتنياهو بـ"صمت الخراف"، وذلك لـ"اعتبارات سياسية وليس لاعتبارات قيادية تدفع بمصالح الدولة. يخلقون نسيج من الأكاذيب حول أمور من شأنها أن تنفجر".

وانتقد هجوم نتنياهو ومقربيه في الليكود على سلطة تطبيق القانون ووسائل الإعلام، وألمح إلى أنه جرت في الماضي محاولة للسيطرة على إذاعة الجيش من قبل نتنياهو.

وقال: "قبل أن أغادر المنصب، قاتلت لمنع محاولات نزع الشرعية عن المحكمة العليا وسلطة القانون"، وأضاف "الشيء نفسه حصل مع وسائل الإعلام، ألم يحاول السيطرة على إذاعة الجيش؟ أنا لم أدعه".

كما أشار يعالون إلى أزمة الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد، ولفت إلى أن نتنياهو مهتم بالانتخابات بسبب التحقيقات التي تجري ضده. وقال: "من يقرر ما إذا كنا سنذهب إلى الانتخابات هو فقط نتنياهو".

وتابع أنه "إذا شعر نتنياهو أن الانتخابات قد تعزز وضعه في التحقيقات ضده، أو ستؤجل الإجراءات، سيقدم على هذه الخطوة".

وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الائتلاف الحكومي الذي يقوده، مستقر، ولا توجد نية للتوجه إلى انتخابات مبكرة"، رغم توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام بحقه.

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل 2019.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في تصريح صحفي لها أمس إنها أوصت بإدانة نتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي تحقيق.

وما زال يتعين على المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت اتخاذ القرار بشأن تقديم لائحة الاتهام أو تبرئته.