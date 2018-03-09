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الضفة المحتلة-الرسالة نت

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة، مساء الخميس، قياديًا في حركة الجهاد الإسلامي ونجله، بعد اقتحام منزلهما، ببلدة "سيلة الظهر"، قضاء مدينة جنين المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن "جهاز الأمن الوقائي في جنين اعتقل القيادي في حركة الجهاد الأسير المحرر ماهر الأخرس، ونجله إسلام، بعد اقتحام منزلهما بسيلة الظهر بجنين".

وأضافت المصادر أنه وأثناء عملية الاعتقال قام عناصر الوقائي بإطلاق النار والاعتداء على الأسير المحرر بسام ذياب.

وعقب الاعتقال، توجّه مجموعة من الشبّان للاعتصام أمام مقر شرطة جنين؛ للمطالبة بالإفراج الوري عن القيادي الأخرس ونجله.

ولم تتوقف أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة عن ملاحقة كوادر وقيادات حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، رغم الدعوات الفصائلية والشعبية بالكف عن ذلك، والتوقف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" فتحي قرعاوي، "اعتقال السلطة للمحررين والشرفاء والاعتداء عليهم وزجهم بالسجون وتعذيبهم أصبح أمرًا لا يمكن السكوت عليه".

وجاءت تصريحات النائب "قرعاوي" تعقيبًا على اعتقال جهاز مخابرات السلطة للمحرر حكمت عودة، أمس، والاعتداء عليه حتى الاغماء أمام أسرته، مؤكدًا على أن هذا الأمر "لا يقل بشاعة عما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".