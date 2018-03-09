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وانشطن-الرسالة نت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة عسكرية محتملة قيمتها 197 مليون دولار لصالح دولة قطر.

وقال البنتاغون في بيان إن الصفقة تتضمن طلبية شراء عتاد لتحديد المواقع وأنظمة للمعلومات لتطوير مركز العمليات الجوية للقوات الجوية القطرية.

وأضاف البيان أن المتعاقد الرئيسي للصفقة سيكون شركة ريثيون التي يقع مقرها بولاية ماساتشوستس.

وفي أواخر العام الماضي أعلنت البنتاغون بيع 36 مقاتلة من طراز إف 15 إلى قطر في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار على أن تسلم الطائرات نهاية عام 2022، وذلك بعد أيام من توقيع وزارة الدفاع البريطانية صفقة مع قطر لبيعها 24 مقاتلة من طراز "تايفون".