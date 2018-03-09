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الرسالة نت - فادي حجازي

يمثل عنصر التفاهم بين اللاعبين, أهمية خاصة داخل أي فريق لكرة القدم, إلا أن هذا الأمر قد يزيد بصورة خاصة بين لاعبين اثنين في النادي، ليشكلا ثنائيا متألقا خلال اللقاءات.

وفي دوري الممتازة هذا الموسم, خطف العديد من اللاعبين الأنظار بفضل أهدافهم, إذ كان الثنائي عاهد أبو مراحيل وعلاء عطية لاعبي اتحاد الشجاعية الأفضل حتى نهاية الأسبوع التاسع عشر, بإحرازهما 15 هدفا (8 لأبو مراحيل و7 لعطية).

وجاء في المركز الثاني سليمان العبيد ومحمد القاضي لاعبي خدمات الشاطئ بـ14 هدفا (10 للعبيد و4 للقاضي), بفارق هدف أمام بلال عساف وإبراهيم أبو سيف مهاجمي الأهلي (7 لعساف و6 لأبو سيف).

وفي المركز الرابع حلّ محمد بركات وأحمد سلامة لاعبي الصداقة برصيد 12 هدفا (7 لبركات و5 لسلامة), بفارق هدف أمام كل من محمد عبيد ويوسف سالم من الهلال (7 لعبيد و4 لسالم), وأحمد الشاعر وسعيد السباخي من شباب رفح (7 للشاعر و4 للسباخي), وأمجد أبو شقير وحازم شكشك من شباب خانيونس (6 لأبو شقير و5 لشكشك).