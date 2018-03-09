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طرابلس- الرسالة نت

ثمّن المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري رفض التشيك بيع أسلحة للإمارات كانت ستزود بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاستعمالها في قصف المدن الليبية.

وقال المنصوري إن التشيك رفضت بيع طائرات مروحية لـ"الإمارات الراعية للثورات المضادة لثورات الربيع العربي"، مضيفا أن تلك الأسلحة كانت ستستخدم "لقتل الشعب الليبي على يد المجرم حفتر".

وجدد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى درنة دعوته الحكومة التشيكية لتسلم رفات جثث عمال تشيكيين قضوا في حقل الغاني جنوبي سرت، وقال "نجدد دعوة حكومات هؤلاء الضحايا وذويهم لاتخاذ التدابير لاستلام جثثهم، وذلك لأن حقوق الإنسان خارج إطار المساومات، سيتم التسليم دون أي مقابل للدولة أو أهاليهم".

يشار إلى أن التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة أكد الشهر الماضي استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد.

وذكر تقرير الخبراء أن السلطات التشيكية أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v للإمارات بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا.

ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا.

المصدر : الجزيرة