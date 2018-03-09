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الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

استشهد مواطن وأصيب العشرات من المواطنين بعد ظهر الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة نقاط تماس بالضفة المحتلة وقطاع غزة، وذلك بجمعة الغضب الـ14 على التوالي رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأعلن مدير مستشفى الخليل الحكومي محمد وليد زلوم عصر اليوم الجمعة، أن محمد زين الجعبري (٢٤ عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة، استشهد متأثرا بإصابته الخطرة التي اصيب بها برصاص الاحتلال في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأصيب عدد من المواطنين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية المزعة الغربية، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة المحتلة.

وعززت قوات الاحتلال جنودها في الجبال الغربية والشمالية لقرية المزرعة الغربية، وأدى مئات من المواطنين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، صوب الشبان المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شاب بارتطام قنبلة غاز في بطنه، والعشرات بالاختناق.

واندلعت مواجهات أخرى على المدخل الشمالي للبيرة، بعد احتشاد عشرات الشبان في المكان وإغلاقهم الطريق وقاموا برشق الجنود الاحتلال بالحجارة، ما دفع بتعزيزات "إسرائيلية" على التلال المقامة عليها بمستوطنة "بيت إيل"، استهدفت خلالها الصحفيين وطواقم الدفاع المدني بالقنابل الصوتية والغازية.

وأصيب خلال المواجهات شابين بالرصاص المطاطي، كما حاول الاحتلال اعتقال شبان خلال المواجهات.

وفي كفر قدوم، أصيب عدد من المواطنين بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في مدينة قلقيلة شمال الضفة المحتلة.

وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة عدة مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وقام مستوطنون بنصب خياماً حول الحرم الابراهيمي

وفي أريحا أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي للمدينة بعد اندلاع مواجهات غاضبة مع عشرات الشبان، وأطلقت خلالها قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وبالقرب من الحرم الابراهيمي، بعد نصب مستوطنين خيام حول الحرم.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال أحمد جبريل الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم قرية اللبن فيما أصيب آخر برصاصة في قرية عينابوس جنوب نابلس خلال مواجهات مع الاحتلال تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية" أن عشرات الشبان توجهوا بعد صلاة الجمعة نحو منطقة جبل الراس، وحطموا خياما خشبية نصبها المستوطنون مؤخرًا، في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية، وأضرموا فيها النيران.

وبينت أن مواجهات اندلعت بين الشبان والمستوطنين، ووصلت قوات الاحتلال وشرعت بإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان، وطلبت منهم مغادرة الموقع بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة.

قطاع غزة

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة موجهات بعد احتشاد العشرات من المواطنين بالقرب من نقاط التماس مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك استمرارًا للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، ورفضاً للحصار المتواصل على القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الفاصل الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز صوب المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالرصاص الحي والاختناق.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة عن، اصابة 9 مواطنين بجراح مختلفة، 7 اصابات بالرصاص الحي وواحدة بالمطاط وواحدة استنشاق غاز (5 شرق جباليا و1 شرق غزة و1 شرق البريج و2 شرق خان يونس).

كما واصلت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، المسيرات المنددة بالقرار الأمريكي بشأن القدس، حيث خرج المصلون عقب صلاة الجمعة من مساجد خانيونس وغزة في مسيرتين منفصلتين للتأكيد على رفضهم للقرار، ونصرة القدس التي تتعرض للاستهداف من قبل أمريكا وإسرائيل.

وشارك في المسيرتين قيادات من الفصائل الفلسطينية وجماهير حاشدة، مؤكدين على الموقف الفلسطيني الرافض للسياسة الامريكية الموالية للاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل مهما بلغت التضحيات بقبول سياسة الأمر الواقع.