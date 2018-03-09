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القدس المحتلة-الرسالة نت

أدى نحو 50 ألف مواطن من مدينة القدس المحتلة وأراضي الـ 48 اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية بأن جموع المصلين بدأت بالوصول إلى الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، وانتشروا في مرافق المسجد المختلفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد توفيق غيث أثناء توجهه لصلاة الجمعة، واقتادته لمركز التحقيق والتوقيف في المدينة.

وكانت قد نشرت تعزيزات عسكرية وسط القدس تزامنًا مع انطلاق سباق الماراثون التهويدي الذي تشرف عليه بلدية الاحتلال، إضافة لقمعها ماراثون فلسطيني مقدسي قبل انطلاقه.