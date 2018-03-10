تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن مهاجمه أنتوني مارسيال لن يشارك أمام ليفربول اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافود"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، بسبب شعوره بآلام في الفخذ.

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول: "مارسيال لن يكون متاحا أمام ليفربول, إنه أمر مؤسف للغاية عدم جاهزيته, لقد كنت أريد مشاركته في هذه المباراة المهمة، لكن نملك العديد من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق".

وأَضاف: "المصابون يتعافون خطوة بخطوة، عدد قليل منهم بات قريبا للغاية من العودة، لكن ليس بعد, نحن بخير".

يشار إلى أن مارسيال شارك مع مانشستر يونايتد في 38 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة 10 أخرى.