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الرسالة نت - وكالات

ينتظر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، تسجيل هدفه رقم 100 في منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلتقي "الشياطين الحمر" مع ليفربول، اليوم السبت في الجولة الـ30 من المسابقة.

وأحرز لوكاكو 99 هدفا في الدوري الإنجليزي حتى الآن خلال مشاركته مع 3 فرق هم: وست بروميتش ألبيون, وإيفرتون, ومانشستر يونايتد، ويواجه.

وسجل اللاعب 17 هدفا خلال فترة إعارته من تشيلسي إلى وست بروميتش، قبل أن يحقق الانطلاقة الكبيرة له في سباق الأهداف مع إيفرتون محرزا 68 هدفا.

وانتقل لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم مقابل 85 مليون يورو، وأحرز 14 هدفا مع "الشياطين الحمر" في "البريميرليغ".