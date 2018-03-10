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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن موقف الكولومبي ياري مينا مدافع برشلونة، من الرحيل عن "البرشا" خلال الصيف المقبل، في ظل عدم الاعتماد عليه كثيرا من المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مينا يعلم بعدم قدرته على المشاركة كثيرا مع برشلونة من الآن وحتى الصيف المقبل، لكنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق "الكتالوني" في الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيقاتل حتى يصل لأفضل مستوى من أجل اللعب بصورة منتظمة.

وشددت "ماركا" على أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، ولا يفكر في العودة للبرازيل، لكنه إذا غادر "البرشا" فسيكون للعب في أوروبا وليس للعودة إلى بلاده مرة أخرى لأنه يعتبر ذلك خطوة للوراء.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد مع مينا على سبيل الإعارة.

يشار إلى أن فالفيردي استبعد مينا من قائمة الفريق لمواجهة ملقا اليوم, رغم مستواه الجيد أمام إسبانيول في "سوبر كتالونيا" الأربعاء الماضي.