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واشنطن - الرسالة نت

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الجمعة، أن "واشنطن تسعى إلى إيجاد آلية لحل الأزمة الخليجية"، وقال رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده في جيبوتي، إن "الولايات المتحدة ما زالت قلقة جدا من النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى".

وأشار تيلرسون إلى أن "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى محادثات مباشرة مع قادة الدول الخليجية، تناولت سبل حل الأزمة". وكشف الوزير عن "جهود تقوم بها وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى آلية للحل".

وردا على سؤال حول تدخّل الإمارات في الشؤون الداخلية لبلدان القرن الأفريقي، قال تيلرسون إن "إدارة ترامب طلبت من القادة الخليجيين عدم نقل الخلافات إلى دول أخرى، خصوصا بلدان القرن الأفريقي التي يكفيها ما تعانيه من مشاكل وتحديات".

وأشاد تيلرسون بدور جيبوتي المحوري في توزيع المساعدات الإنسانية، خصوصا في اليمن، مضيفاً أن "ما يشهده اليمن هو مأساة رهيبة، خصوصا لجهة سقوط ضحايا مدنيين، بسبب المأساة الصحية والأمنية"، مردفاً "لقد حققنا بعض التقدم في تأمين ميناء الحديدة، حيث صار بالإمكان إدخال المساعدات الإنسانية".

وحول المشاكل التي يواجهها الأميركيون من أصول يمنية بسبب سياسات الهجرة الجديدة لإدارة ترامب، قال تيلرسون إن "السياسات التي وضعها الرئيس تهدف إلى التأكد من أن القادمين للولايات المتحدة قد خضعوا للتحقيقات الأمنية اللازمة"، مشيراً إلى أن "الفوضى الأمنية في اليمن، وغياب مؤسسات الدولة، جعلا الكثير من اليمنيين يغادرون بلدهم من دون الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة".

وحول التطورات في الأزمة الكورية، قال تيلرسون إن "قرار الموافقة على عقد قمة أميركية كورية شمالية اتخذه ترامب". ورفض تيلرسون وصف ما يجري بين واشنطن وبيونغ يانغ بأنه "مفاوضات"، مفضلا وصفه بالحوار الذي قد يؤدي إلى مفاوضات عندما يكون الوقت مناسبا.