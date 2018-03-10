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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، أن السلطة رفضت دعوة من الولايات المتحدة، لحضور اجتماع للدول المانحة لبحث سبل تحسين الوضع الانساني في غزة، سيعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري في البيت الابيض.

وأكد مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان غزة قضية سياسية بالدرجة الاولى وليست اغاثية او انسانية، مضيفاً ان الولايات المتحدة تعرف جيداً ان سبب مأساة القطاع هو الحصار الاسرائيلي الظالم وان المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية.

وتابع مجدلاني، ان اجتماع واشنطن الذي دعا له المبعوث الاميركي جيسون غرينبلات لم يأت من فراغ ولا لدواع انسانية وانما في إطار المشروع التصفوي لقضيتنا.

وقال ساخراً: ندرك ان المشاعر الانسانية التي هبطت على غرينبلات لم تأت من فراغ. واضاف موضحاً: بل في إطار المشروع التصفوي الهادف الى فصل القطاع عن الضفة، وأولا وأخيرا الى تصفية المشروع الوطني لإقامة دولة مؤقته الحدود او في إطار الحل الاقليمي بعيد المدى.

واكد ان المحاولات الاميركية قد فشلت في الترويج لما يسمى بصفقة القرن، وان واشنطن لم تجد دولة عربية واحدة تستجيب لها وتتعامل مع الصفقة المبهمة وغير المعلنة، مشيرا الى ان الموقف العربي قد تم التعبير عنه بشكل واضح في مناسبات عديدة.

وبشأن انعقاد المجلس الوطني في نيسان المقبل، قال مجدلاني: "إن ذلك سيكون الحدث الأهم والأبرز من اجل صياغة رؤية وبرنامج سياسي جديد يستجيب لتحديات المرحلة الجديدة، ولتطوير وتفعيل مؤسسات المنظمة وهيئاتها القيادية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ورئاسة مجلس وطني ومجلس مركزي جديد".

ويشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفرض عقوبات مشددة على قطاع غزة منذ عام تقريبا، مما فاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وطالت كافة مناحي الحياة.