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الرسالة نت - وكالات

اقتربت السعودية من التوصل إلى اتفاق بشأن شراء 48 مقاتلة من طراز تايفون، بحسب ما ذكرته شركة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية.

ووُقعت مذكرة نوايا بشأن الصفقة عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون.

وقالت شركة "بي ايه اي" إن توقيع المذكر "خطوة إيجابية تجاه التوصل إلى اتفاق مع شريكنا الذي نقدره".

وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا، تم الاتفاق على استثمارات وصفقات تجارية بقيمة 2 مليار جنيه استرليني.

ويأتي ذلك بعد شهرين من إعلان شركة "بي ايه اي سيستمز" عن خفض حوالي 2000 وظيفة بسبب تباطؤ الطلب على مقاتلات من طراز تايفون.

وأغلقت أسهم الشركة عقب الإعلان عن الصفقة على ارتفاع بنسبة أكثر من 2 ٪ على الرغم من عدم الكشف عن قيمة الصفقة الأولية.

ورحبت مجموعة أيه.دي.إس، وهي الهيئة الصناعية الممثلة لشركات صناعات الطيران والدفاع والأمن والفضاء في بريطانيا، بهذه الخطوة الأولى التي تمهد إلى صفقة تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بول إيفريت: "نرحب بمذكرة النوايا التي وقعتها شركة بي ايه اي سيستمز وسلسلة التوريد التابعة لها في المملكة المتحدة ، والتي تتمتع بنسبة 37.5٪ من العمل في برنامج تايفون".

وقال تشارلز وودبيرن ، الرئيس التنفيذي لشركة بي ايه اي سيستمز: "نحن ملتزمون بدعم بريطانيا في دعمها لتحديث القوات المسلحة السعودية وتطوير قدرات صناعية أساسية حاسمة لإيصال رؤية 2030".

ويتهم نشطاء مناهضون للحرب، ومن بينهم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، للحكومة البريطانية اتهامات بـ"التواطؤ" فيما يحدث داخل اليمن.