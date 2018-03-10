تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - ترجمة مؤمن مقداد

كشف رئيس الموساد "الإسرائيلي" السابق شبتاي شافيت، عن تفاصيل جديدة حول وجود مقاتلين "إسرائيليين" قرب المفاعل العراقي قبل قصفه عام 1981.

وقال شافيت وفق موقع "ريشت كان" العبري: "عندما قام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981 وقبل أن يتم قصفه كان أحد عناصر الموساد يقف بالقرب منه من أجل نقل معلومات عن الأحوال الجوية في المنطقة هناك".

وتابع " تم إرسال هذا الشخص بناء على طلب من قائد سلاح الجو باعتبار أن معرفة الظروف الجوية في المكان متطلب مسبق قبل إنجاز المهمة".

وفي سياق آخر، تحدث "شافيت" عن أزمة القيادة: قائلاً: "إسرائيل" تتذرع بعدم وجود شريك في الجانب الآخر لأنه لا يوجد قادة قادرون على تحقيق تسوية للصراع"، مبيناً أن "إسرائيل" تواجه حالياً أزمة قيادة خانقة، وإن الحرص على إفشال أي تحرك لحل الصراع مع الفلسطينيين يدل على ذلك، وفق قوله.