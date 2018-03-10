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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قال الجنرال ريتشارد كلارك قائد القوة الأمريكية القادمة إلى مناورات "جونيبر كوبرا 18"، إن المناورات التي بدأت في الرابع من مارس ستستمر حتى نهاية الشهر.

وقال كلارك إن "المقصود من هذا التمرين هو التحضير لسيناريو إطلاق كم هائل من الصواريخ على إسرائيل من عدة جبهات في آن واحد: إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزة".

وأضاف أن قرار إعطاء الأولوية للدفاع الصاروخي اتخذ في أعقاب حرب الخليج 1991 عندما أصاب (إسرائيل) 39 صاروخًا أطلقها صدام حسين، وفي حرب لبنان الثانية 2006 عندما أطلق حزب الله نحو 4 آلاف صاروخ على الكيان".

وفي الأثناء، ذكرت صحيفة يديعوت أن "لدى حماس أيضا قدرة صاروخية كبيرة، وخلال حرب الجرف الصامد أطلقت نحو 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، بالإضافة للفصائل الفلسطينية المختلفة قامت بإطلاق صواريخ على محيط غزة".