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غزة - الرسالة نت

أعلنت القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية عن تشكيل الهيئة الوطنية انطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار.

وأوضحت أنه تم "تشكيل اللجنة أعقاب اجتماع موسع ضم ممثلين عن القوى والفعاليات الشعبية من لجان اللاجئين والمنظمات الشعبية ومراكز حقوق الانسان ووجهاء الشعب الفلسطيني وممثلين عن المرأة والشباب والمهنيين وأعضاء المجلس التشريعي وممثلين عن الوزارات المختلفة وكافة الاطياف السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضافت أن "تشكيل اللجان الاختصاص لصياغة أكبر تحالف دولي مساند للشعب الفلسطيني في رفضه لقرارات الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه وكسر الحصار عن غزة وتوفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية".