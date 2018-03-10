تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

شهدت قائمة نادي برشلونة لمواجهة ملقا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من "الليغا"، مفاجأة كبرى باستبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق "الكتالوني" استبعد ميسي من قائمة "البلوغرانا" لأسباب شخصية.

وأوضح الموقع الرسمي أن فالفيردي قرر ضم المدافع الكولومبي ياري مينا, بدلا من "البرغوث" في اللحظات الأخيرة.

من جانبها, قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن غياب ميسي عن اللقاء يعود إلى ولادة طفله الثالث.

يشار إلى أن مباراة ملقا تعدّ الأولى التي يتم فيها استبعاد ميسي من قائمة الفريق، إذ شارك في جميع مباريات برشلونة هذا الموسم بـ"الليغا".