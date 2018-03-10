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الرسالة نت - وكالات

خطفت سيارة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، الأضواء في تدريبات "الشياطين الحمر".

وسلّطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, الضوء على وصول إبراهيموفيتش لتدريبات اليونايتد بسيارة من نوع "بورش فور"، التي أبهرت الجميع بمن فيهم نجوم "الشياطين الحمر".

وذكرت "ديلي ميل", أن سيارة اللاعب يصل سعرها إلى 210 آلاف جنيه إسترليني، وتعدّ من أغلى سيارات العالم خلال الوقت الحالي.

وخرج إبراهيموفيتش من قائمة اليونايتد التي ستخوض مواجهة ليفربول، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وتعافى النجم السويدي من الإصابة التي لحقت به مجددا في الركبة خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي في الـ26 من ديسمبر 2017، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي مباراة مع اليونايتد، علما أنه كان غائبا منذ إبريل الماضي بداعي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش شارك في 7 مباريات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وأحرز هدفا واحدا خلال 187 دقيقة مشاركة.