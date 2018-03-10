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الخليل-الرسالة نت

هاجم عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: إن مجموعة من مستوطني "ماعون" و"حفات ماعون" هاجموا بحماية من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح القرية، ورشقوا المواطنين العزل بالحجارة.

وذكر الجبور، أن عراكا بالأيدي وقع بين المواطنين والمستوطنين، وأن جنود الاحتلال أطلقوا خلاله قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من الاهالي بحالات اختناق.

وأشار الجبور إلى أن المستوطنين كانوا قد اقتلعوا مساء أمس 18 شجرة زيتون في خربة الخروبة بالقرية، تعود ملكيتها لعائلة المواطن ياسر موسى خليل ربعي، وحطموا زجاج مركبتين وأحدثوا أضرارا في هياكلهما، تعود ملكية أحداهما للمواطن جمعة موسى جبريل ربعي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تتبادل الأدوار مع المستوطنين على مدار الساعة لسرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، بهدف توسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.