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الرسالة نت-وكالات

هبطت سبع بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط غياب شبه تام للمحفزات الإيجابية بعد نهاية موسم النتائج السنوية، فيما واصلت بورصة مصر التحليق لمستويات قياسية بمكاسب هي الأكبر منذ عدة أشهر.

وأغلق مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، رابحاً 6.66 بالمائة وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر/ كانون أول 2016، ليغلق عند 16472 نقطة، محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم مشتريات عربية أجنبية.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 2.04 بالمائة إلى 7562 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 39.47 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والمواد الأساسية بنحو 3.24 بالمائة و3.23 بالمائة و1.49 بالمائة على التوالي.

في المقابل، انخفضت بورصة قطر مستمرة في هبوطها للأسبوع الثاني على التوالي مع انخفاض مؤشرها العام بنسبة 4.8 بالمائة إلى 8730 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة 3.3 بالمائة والبضائع بنسبة 2.79 بالمائة والتأمين بنسبة 2.03 بالمائة.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 1.64 بالمائة إلى 4929 نقطة مع تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.04 بالمائة بضغط انخفاض سهم "أريدو" بنسبة 9.26 بالمائة و"صحار للطاقة" بنسبة 9.09 بالمائة.

في الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3157 نقطة مع تراجع أسهم مثل "إعمار العقارية" بنسبة 3.38 بالمائة و"أرابتك" بنسبة 2.9 بالمائة و"دبي للاستثمار" بنسبة 1.8 بالمائة و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.5 بالمائة.

وعلى نفس المنوال، هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.48 بالمائة إلى 4431 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك يقودها أبوظبي الأول بتراجع قدره 6.03 بالمائة بعد استحقاق توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 70 بالمائة من رأس المال.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 0.44 بالمائة إلى 6788 نقطة وتراجع المؤشر الوزني بنحو 0.95 بالمائة إلى 410 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً 0.76 بالمائة إلى 950 نقطة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1370 نقطة مع انخفاض أسهم الصناعة يقودها "ألمنيوم" البحرين" بانخفاض جاوز 6 بالمائة.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1 بالمائة إلى 2215 نقطة مع تراجع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمائة والصناعة بنسبة 0.1 بالمائة والمالي بنسبة 0.07 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 6.66 بالمائة إلى 16472 نقطة.

السعودية: بنسبة 2.04 بالمائة إلى 7562 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 4.8 بالمائة إلى 8308 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.64 بالمائة إلى 4929 نقطة.

دبي: بنسبة 1.61 بالمائة إلى 3157 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.48 بالمائة إلى 4527 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 6778 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1370 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2215 نقطة.