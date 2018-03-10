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الرسالة نت - وكالات

اقترب عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي المصري, من تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، مقابل مبلغ مالي كبير قدرته تقارير بنحو 15 مليون جنيه مصري سنويا (نحو 850 ألف دولار).

وشهدت الساعات الأخيرة جلسة بين السعيد ومسؤولي الأهلي لبحث تجديد تعاقده، وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

ونفى النجم المصري خلال جلسته مع مسؤولي الأهلي اتفاقه مع "الغريم" التقليدي الزمالك، وأكد لهم أنه سيرحل للخارج حال عدم التجديد مع الفريق.

وسيحصل السعيد في عقده الجديد مع الأهلي على 12 مليون جنيه سنويا وعقد إعلانات بقيمة مليون جنيه، بجانب مكافآت مالية ضخمة حال التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع إمكانية إعفائه من نسبة المشاركة ليصل ما سيحصل عليه ما يقرب من 15 مليون جنيه في الموسم.