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الرسالة نت - وكالات

تخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، عدد أهداف "غريمه" التقليدي ليونيل ميسي لاعب برشلونة، خلال هذا الموسم، بعد تسجيله هدفين في فوز "الملكي" على إيبار (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ووصل رونالدو للهدف رقم 33 في 34 مباراة خاضها مع الريال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، منها 18 هدفا في "الليغا", و12 في دوري الأبطال، بالإضافة لهدفين في كأس العالم للأندية، وهدف في كأس السوبر الإسباني.

على الجانب الآخر، سجل النجم الأرجنتيني ميسي 32 هدفا في 41 مباراة لعبها مع الفريق "الكتالوني" بمختلف المسابقات, منها 24 هدفا في "الليغا", و4 في دوري الأبطال، إلى جانب هدف في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس إسبانيا.

يشار إلى أن رونالدو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا، خلف لويس سواريز مهاجم "البرشا" صاحب المركز الثاني بـ21 هدفا، وميسي المتصدر بـ24 هدفا.