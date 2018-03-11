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الرسالة نت - وكالات

وصل بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني إلى الفوز رقم 65 في تاريخ لقاءاته مع هامبورج بالبطولة، مسجلا 50 هدفا في آخر 8 لقاءات للفريقين على ملعب "أليانز أرينا".

وبدأت هذه السلسلة في موسم 2010-2011 بفوز البايرن (6-0), وفي الموسم التالي تفوق (5-0), ثم انتصر (9-2).

وفي الأعوام التي تولى فيها المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا من 2013 إلى 2016، فاز البايرن (3-1), و(8-0), و(5-0).

ونجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن في موسم 2016-2017 بقيادة الفريق للفوز (8-0), قبل أن يسجل "البافاري" انتصارا غاليا (6-0) مع المدرب يوب هاينكس هذا الموسم.