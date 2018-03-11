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الرسالة نت - وكالات

منح كارلو ليتيكا حارس مرمى هايدوك سبليت، فريقه فوزا قاتلا على إسترا 1961 (3-2) في الدوري الكرواتي، عندما سجل هدفا بالرأس في الدقيقة الأخيرة.

وعندما كانت المباراة في طريقها للنهاية والنتيجة تشير للتعادل (2-2)، شارك ليتيكا في الهجوم مع فريقه, إثر عرضية داخل المنطقة ليحوّل الكرة برأسه في الشباك (96).

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تواصلت مع الحارس الشاب مؤخرا من أجل بحث إمكانية ضمه لصفوفه، لا سيما مع ارتفاع أسعار الحراس الذين يضعهم النادي "الملكي" نصب عينيه.